Миранчук озвучил задачи "Локомотива" на сезон

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о том, какие цели перед его клубом стоят в стартовавшем сезоне.

"Чемпионат только начинается, силы есть. Все чувствуют, что важно начать сезон с побед.

Соперник по Лиге Европы не важен. Интересно поиграть в этом турнире, получить опыт, добиться большего, чем в прошлый раз, когда мы играли в Европе.

Цели перед нами самые высокие. Кубок, попадание в Лигу Европы", - сказал Миранчук.

Напомним, что в первом туре РФПЛ "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" (1:0).

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