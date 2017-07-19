Миранчук озвучил задачи "Локомотива" на сезон

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Миранчук озвучил задачи "Локомотива" на сезонПолузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о том, какие цели перед его клубом стоят в стартовавшем сезоне.

"Чемпионат только начинается, силы есть. Все чувствуют, что важно начать сезон с побед.

Соперник по Лиге Европы не важен. Интересно поиграть в этом турнире, получить опыт, добиться большего, чем в прошлый раз, когда мы играли в Европе.

Цели перед нами самые высокие. Кубок, попадание в Лигу Европы", - сказал Миранчук.

Напомним, что в первом туре РФПЛ "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" (1:0).

Читайте: Миранчук останется в "Локомотиве", несмотря на интерес "Наполи" | http://soccernews.ru

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