Миранчук поделился ожиданиями от матчей сборной России

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Хавбек "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от игр отбора к ЧМ-2022 против команд Словакии и Словении.

"Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл уже какое-то количество игр. Но в целом по тренировкам и по ощущениям – супер.

Настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать, забирать. Делать свое дело", – сказал Миранчук для ютуб-канала сборной России.

Матч со сборной Словакии Россия сыграет 8-го октября, в 21:45 (мск), а матч против Словении 11-го, в 21:45 (мск).

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