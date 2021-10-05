Миранчук поделился ожиданиями от матчей сборной России
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Хавбек "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от игр отбора к ЧМ-2022 против команд Словакии и Словении.
"Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл уже какое-то количество игр. Но в целом по тренировкам и по ощущениям – супер.
Настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать, забирать. Делать свое дело", – сказал Миранчук для ютуб-канала сборной России.
Матч со сборной Словакии Россия сыграет 8-го октября, в 21:45 (мск), а матч против Словении 11-го, в 21:45 (мск).
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