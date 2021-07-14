Миранчук поделился ожиданиями от нового сезона в "Аталанте"

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Хавбек "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук рассказал о предстоящем сезоне, а также поделился деталями об изучении итальянского языка.

"Большим плюсом может стать, когда наконец придут болельщики на стадион, наш 12-й игрок, который будет помогать.

Чего я ожидаю от следующего сезона? Думаю, ничего сильно не изменится в плане подготовки и работы. Но в личном плане, хотелось бы получать больше игрового времени и приносить команде пользу.

Это был мой первый чемпионат Европы, и я очень рад, что туда попал. Результатом, конечно же, как вся команда и вся страна, недоволен. Но опыт больших турниров уже есть, и я надеюсь, что в дальнейшем это скажется. Думаю, будем выходить на другой уровень.

В первый день увидел всех ребят, со всеми обменялись парой фраз, обнялись. Рад был всех видеть. Понимаю, что предстоит очень большая работа, подготовка к сезону.

Я понимаю и могу немного говорить [по-итальянски], но для интервью мне надо больше времени. Я узнаю и прогрессирую в этом. Надеюсь, скоро буду давать интервью на итальянском.

Forza Atalanta! Надеюсь, этот сезон будет еще лучше, более эмоциональным, с множеством голов и выполнением задачи", – сказал Миранчук YouTube каналу "Аталанты".

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