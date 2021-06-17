Миранчук поделился впечатлениями от Италии

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Футболист "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук на YouTube-канале национальной команды рассказал об адаптации в Италии и карантине.

Напомним, что Алексей перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.

"Мне очень нравится в Италии. Я там уже почти год. Впечатление о стране — позитивное и хорошее. Когда я приехал, все закрылось. Хотя я и не хотел никуда ходить, потому что была разница в нагрузках, привыкал к ритму. Но когда понимаешь, что тебе нельзя никуда выйти, ощущаешь этот груз. А сейчас все открылось и дышать стало проще", — сказал футболист.

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