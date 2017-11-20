Миранчук: "Пока не думаем о матче в Хабаровске, главное - Лига Европы"

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Миранчук: "Пока не думаем о матче в Хабаровске, главное - Лига Европы"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что для его команды Лига Европы не менее важна, чем чемпионат России.

"Лига Европы очень важна. Нужно отдать все силы. Очень хочется пройти дальше и сыграть с топ-клубами. Про Хабаровск пока не думаем, главное – Лига Европы", - приводят слова Миранчука российские СМИ.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" 23 ноября. В данный момент российский клуб с пятью очками в активе занимает третье место в своей группе.

Не пропустите: Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи".  http://soccernews.ru

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