Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов

1 Теги алексей миранчукаталанталига чемпионов уефа

Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионовФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук стал самым быстрым игроком в текущем сезоне Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В одном из моментов игры с "Манчестер Юнайтед" россиянин развил скорость до 38,6 км/ч. Это наивысший показатель в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. До такой же скорости смог разогнаться хавбек "Шахтера" Маркос Антонио.

За ними в списке самых быстрых идут следующие игроки: Винисиус Жуниор ("Реал", 38,5 км/ч), Марио Эрмосо ("Атлетико", 38,3 км/ч), Мешак Элиа ("Янг Бойз", 37,8 км/ч), Шансель Мбемба ("Порту", 36,7 км/ч), Нуссаир Мазрауи ("Аякс", 36,5 км/ч), Кингсли Коман ("Бавария", 35,7 км/ч), Муми Нгамале ("Янг Бойз", 35,5 км/ч), Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", 35,5 км/ч). 

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