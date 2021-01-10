Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Беневенто"

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Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Беневенто"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук получил худшую оценку в составе своей команды за матч 17-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (4:1).

Миранчук вышел на поле на 87-й минуте. Портал Whoscored оценил его действия оценкой 6,0. Такую же оценку получил полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина, который провел на поле 63 минуты.

25-летний Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне россиянин провел за итальянский клуб 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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