Миранчук попал на афишу "Аталанты" на ближайший матч Серии А (фото)

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник бергамской "Аталанты" Алексей Миранчук попал на афишу клуба на матч 36-го тура чемпионата Италии против «Беневенто".

"Вместе идем к цели", — говорится в публикации.

