Миранчук попал на афишу "Аталанты" на ближайший матч Серии А (фото)

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник бергамской "Аталанты" Алексей Миранчук попал на афишу клуба на матч 36-го тура чемпионата Италии против «Беневенто".

"Вместе идем к цели", — говорится в публикации.

Матч "Аталанта" - "Беневенто" состоится сегодня, 12 мая, и начнется в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Черчесов дал оценку сезону Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru