Миранчук поздравил болельщиков "Аталанты" с Рождеством и Новым годом

Фото: инстаграм Миранчука

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук принял участие в поздравлении фанатов клуба с Рождеством и наступающим Новым годом.

"Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме", - сказал Миранчук.

Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, забил один гол и отдал один ассист.

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