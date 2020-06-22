Миранчук поздравил "Локомотив" с победой в матче с "Оренбурга"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук в инстаграме поздравил команду с победой в матче 23-го тура чемпионата России.

"Поздравляю всех с победой! Желаю удачной и продуктивной недели! Обнял, поднял", - написал футболист в соцсети.

В этой встрече футболист забил победный гол. С 44 баллами "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Сёмин не смотрел матч "Локомотив" - "Оренбург"| http://soccernews.ru