Миранчук признался, что устает от тренировок в "Аталанте"
Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук сравнил интенсивность тренировок в России и Европе.
"Раньше говорили, что после тренировки приходишь домой именно уставший. Я в России, если честно, такого не ощущал.
Когда в Италии приходишь домой, у тебя прям реально нет сил, посвящаешь все время восстановлению", – цитирует Миранчука "Матч ТВ".
Напомним, 25-летний россиянин перешел в "Аталанту" в августе 2020 года из "Локомотива".
В сезоне 2020/2021 полузащитник провел 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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