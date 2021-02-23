Миранчук признался, что устает от тренировок в "Аталанте"

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Миранчук признался, что устает от тренировок в "Аталанте"Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук сравнил интенсивность тренировок в России и Европе.

"Раньше говорили, что после тренировки приходишь домой именно уставший. Я в России, если честно, такого не ощущал.

Когда в Италии приходишь домой, у тебя прям реально нет сил, посвящаешь все время восстановлению", – цитирует Миранчука "Матч ТВ".

Напомним, 25-летний россиянин перешел в "Аталанту" в августе 2020 года из "Локомотива".
В сезоне 2020/2021 полузащитник провел 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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