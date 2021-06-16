Миранчук прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020

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Миранчук прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

– Насколько психологически важно для команды, что наконец удалось победить?

– Важна победа на этом этапе была. Мы выполнили задачу. Движемся дальше.

– Было довольно много моментов, не все удавалось реализовать. Как-то это мешает, может быть, на поле, когда понимаете, что вы играете сильнее, лучше, могли забить гораздо больше, а получилось только один?

– Знаете, это футбол же. Наверное, важно то, что моменты есть.

Будем работать над реализацией, потому что это турнир, где собраны хорошие команды, хорошего уровня – и каждый момент может быть единственным в игре, который надо забивать.

– Многие ждали, когда вы выйдете. Вас выпустили в старте вместе с Головиным, с Дзюбой. Как вы друг друга чувствуете, насколько понимаете друг друга?

– Вы знаете, конечно, есть какие-то требования, есть тактика.

Но, в принципе, я уже и ранее это говорил: футбольная ситуация, футбольный интеллект позволяет понимать друг друга, чувствовать друг друга. Стараемся всегда прогрессировать, – сказал Миранчук.

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