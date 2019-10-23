Миранчук прокомментировал поражение "Локомотива" от "Ювентуса"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эфире "Матч ТВ" рассказал, что думает о поражении команды в матче 3-го тура группового этапа с "Ювентусом" (1:2).

"Игровой момент... Соперник сложный. Действовал по-игроцки, поймал соперника на противоходе. Отдал Жоау Мариу, потом мяч вернулся мне.

Хорошо играют пас, перед штрафной играют в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали. Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать", - сказал футболист.

Отметим, Миранчук забил единственный гол за "Локо" в этой встрече.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в активе 7 баллов. У "Локомотива" 3 позиция.

6 ноября "Ювентус" сыграет с "Локомотивом" в Москве в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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