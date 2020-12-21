Миранчук прокомментировал разгромную победу "Аталанты" над "Ромой"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в инстаграме отреагировал на победу своей команды над "Ромой" в 13-м туре итальянской Серии А.

Напомним, что бергамцы разгромили соперника со счётом 4:1, а российский хавбек появился на поле на 81-й минуте.

"Просто отменная работа команды. Продолжаем в том же духе, впереди последний матч в этом году", - написал Миранчук.

В среду "Аталанта" на выезде встретится с "Болоньей".

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