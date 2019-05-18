Миранчук прокомментировал ситуацию вокруг одноклубника Игоря Денисова
Форвард "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что думает о ситуации вокруг одноклубника Игоря Денисова. Об этом информирует "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что у футболиста разногласия с клубом, из-за чего Денисов не выступает с 3 апреля. "Локомотив" не может связаться с игроком некоторое время.
"Конечно, без Денисова непривычно. В остальном самому непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждем. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам все как есть.
Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супервеселым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой", - сказал Миранчук.
В текущем сезоне 34-летний Денисов участвовал в 26 матчах, сделав 1 ассист.
Не пропустите: Игорь Денисов получил предложение от "Сочи"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"
-
Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона
-
Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса"
-
Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба
-
Гризманн имеет большие шансы попасть в "Барселону", однако его покупка - огромная авантюра со стороны каталонцев
Лента новостей
-
"Леванте" - "Атлетико": (видеотрансляция матча 38-го тура Примеры)
-
Обнародованы стартовые составы на матч "Уфа" - "Оренбург"
-
В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут
-
Миранчук прокомментировал ситуацию вокруг одноклубника Игоря Денисова
-
СМИ: Аллегри требовал от клуба продать пять игроков "Ювентуса"
-
"Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"
-
Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"
-
2
Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"
-
Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона
-
Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса"
-
5
"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето
-
Чалов: "Ахмат" - команда с характером, игроки никогда не уберут ногу"
-
Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба
-
Во Франции арбитр необычным образом завершил карьеру
-
Гончаренко: "Игнашевич и Василий Березуцкий могли еще поиграть за ЦСКА"
-
Эден Азар рассказал о своей футбольной мечте
-
Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок сборной Нидерландов Стам: "Я думаю, де Лигт хорошо подойдет для "Барселоны"
-
Селюк: "Жалко Кокорина, но я верю, что он продолжит играть"
-
"Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19