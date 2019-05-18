Миранчук прокомментировал ситуацию вокруг одноклубника Игоря Денисова

Форвард "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что думает о ситуации вокруг одноклубника Игоря Денисова. Об этом информирует "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что у футболиста разногласия с клубом, из-за чего Денисов не выступает с 3 апреля. "Локомотив" не может связаться с игроком некоторое время.

"Конечно, без Денисова непривычно. В остальном самому непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждем. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам все как есть.

Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супервеселым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой", - сказал Миранчук.

В текущем сезоне 34-летний Денисов участвовал в 26 матчах, сделав 1 ассист.

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