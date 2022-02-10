Миранчук пропустит матч с "Фиорентиной"

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Миранчук пропустит матч с "Фиорентиной"

Фото инстаграм "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не поможет своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Фиорентины".

26-летний футболист не попал в заявку команды из Бергамо в связи с травмой. Он не играет с 22 января из-за повреждения задней поверхности бедра.

В текущем сезоне россиянин сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

"Аталанта" примет "Фиорентину" сегодня в 20:00 по московскому времени.

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