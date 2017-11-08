Миранчук: "Против Аргентины будем играть на победу"

Хавбек сборной России Антон Миранчук прокомментировал предстоящую товарищескую игру с Аргентиной.

"В свое удовольствие побил по воротам после полуторачасовой тренировки. Как и еще полкоманды. Готовимся к Аргентине, сейчас уже больше конкретно к этой игре. Ажиотаж нас подстегивает. Играть будем на победу. Знакомые просят билеты на матч, узнают, как попасть на игру против Аргентины. А вы что, тоже хотите? Думаю, уже не достанется!" - приводят слова Миранчука российские СМИ.

Матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в 15:00 по московскому времени.

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