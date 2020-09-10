Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду

Теги алексей миранчукювентусаталанталокомотив москва

Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду

Форвард Алексей Миранчук, ставший несколько дней назад игроком "Аталанты", рассказал, почему многие итальянские клубы проявляли к нему интерес.

Сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют "Ювентус", "Милан", "Наполи" и "Лацио".

"Потому что я забил "Ювентусу" в Лиги чемпионов. Дважды. Это шутка. Но после того, как я забил итальянской команде, стали действительно пристальнее ко мне присматриваться.

После тех матчей ко мне подходили игроки "Юве": Дуглас Коста, Дибала, Матюиди. Говорили: "Приезжай к нам". Бонуччи хвалил.

"Аталанта" была очень настойчива. Мне очень важно видеть, что к тебе есть интерес, что тебя хотят видеть.

С Гасперини до перехода не говорил. Общался с руководством: "Рад, что вы проявляете такой интерес. Но хотелось бы узнать мнение тренера". Они заверили, что никогда не совершают сделки без одобрения тренера", - рассказал футболист.

Не пропустите: Мама Ал. Миранчука прокомментировала переход сына в "Аталанту"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"

"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов