Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду

Форвард Алексей Миранчук, ставший несколько дней назад игроком "Аталанты", рассказал, почему многие итальянские клубы проявляли к нему интерес.

Сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют "Ювентус", "Милан", "Наполи" и "Лацио".

"Потому что я забил "Ювентусу" в Лиги чемпионов. Дважды. Это шутка. Но после того, как я забил итальянской команде, стали действительно пристальнее ко мне присматриваться.

После тех матчей ко мне подходили игроки "Юве": Дуглас Коста, Дибала, Матюиди. Говорили: "Приезжай к нам". Бонуччи хвалил.

"Аталанта" была очень настойчива. Мне очень важно видеть, что к тебе есть интерес, что тебя хотят видеть.

С Гасперини до перехода не говорил. Общался с руководством: "Рад, что вы проявляете такой интерес. Но хотелось бы узнать мнение тренера". Они заверили, что никогда не совершают сделки без одобрения тренера", - рассказал футболист.

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