Миранчук рассказал о минусах в своей игре

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Миранчук рассказал о минусах в своей игре

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о своих недостатках.

"Знаю, что игра в обороне - мой минус. Если хочу расти как футболист, должен уметь и обороняться, и атаковать. Это нормально, что у Черчесова есть такие требования. Думаю, в этом плане я прибавил, вырос.

Понимаю, что и отбор может приносить удовольствие, как обводки и финты. Без него никуда, невозможно постоянно атаковать", - сказал Миранчук в эфире телеканала "Россия 24".

В текущем сезоне футболист участвовал в 25 матчах, отметившись 10 голами и 5 ассистами.

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