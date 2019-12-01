Миранчук рассказал о своем увлечении модой

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о том, что интересуется модой, а также отметил, что главный тренер команды Юрий Семин не отстает от времени.

"Периодически просматриваю луки, нахожу вещи по ним и покупаю. Иногда сам хожу в магазины, а бывает удобнее заказать с доставкой. Покупаю вещи чаще всего в ЦУМе или за границей на сборах. У меня скорее стиль кэжуал, не могу представить себя в мокасинах.

У Семина вообще хороший вкус. Прочитал в интервью, что за модой он особо не следит, просто носит то, что ему нравится, а это уже талант!

Как Семину удается не выпасть из времени? Его держит в напряжении футбол, который дает импульс. Несмотря на возраст, он с нами на одной волне, но при этом мы всегда соблюдаем субординацию", - сказал Миранчук.

Сегодня, 1 декабря, "Локомотив" сыграет с "Динамо" в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Начало - в 16:30 (мск).

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