Миранчук сделал ассистентский дубль в матче Серии А

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук сделал две голевые передачи в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (6:2).

Миранчук вышел на замену на 73-й минуте и успел ассистировать Луису Муриэлю (76 минута) и Йоакиму Мэле (89 минута).

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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