Миранчук сделал первый ассист в составе "Аталанты"

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Миранчук сделал первый ассист в составе "Аталанты"

Полузащитник Алексей Миранчук открыл счёт голевым передачам в составе "Аталанты".

В воскресном матче против "Кальяри" (1:0) Луис Муриэль забил единственный гол после паса россиянина.

Это первый ассист хавбека за бергамскую команду. Сделал игрок его в 17-й встрече.

Напомним, что также в активе Миранчука 4 забитых мяча в футболке "Аталанты".

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