Миранчук сфотографировался с Малиновским и Коваленко в Бергамо

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Миранчук сфотографировался с Малиновским и Коваленко в БергамоФото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

Игроки "Аталанты" Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Алексей Миранчук выложили в инстаграм совместное фото из Бергамо.

Футболисты вместе отпраздновали день рождение Руслана Малиновского, которому 4-го мая исполнилось 28 лет.

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