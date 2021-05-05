Миранчук сфотографировался с Малиновским и Коваленко в Бергамо
Фото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен
Игроки "Аталанты" Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Алексей Миранчук выложили в инстаграм совместное фото из Бергамо.
Футболисты вместе отпраздновали день рождение Руслана Малиновского, которому 4-го мая исполнилось 28 лет.
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