Миранчук травмировался в матче против "Лацио"
Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен
"Аталанта" в матче 23-го тура итальянской Серии А сыграла на выезде в нулевую ничью с римским "Лацио".
Российский хавбек гостей Алексей Миранчук еще по ходу первого тайма травмировал заднюю поверхность левого бедра, но при этом не был заменен.
Во второй половине встречи, при попытке обыграть испанского хавбека римлян Луиса Альберто Алексей усугубил своей повреждение, после чего, на 71-й минуте был вынужденно заменен на защитника сборной Италии Рафаэля Толои.
В нынешнем сезоне Серии А россиянин сыграл в 13 встречах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Также не пропустите: "Лацио" и "Аталанта" не смогли выявить победителя. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фарке высказался о Томасе Тухеле
-
Гасперини прокомментировал ничью с "Лацио"
-
Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ
-
Рангник рассказал об атмосфере в "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола прокомментировал слухи о подписании "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса
-
Фарке рассказал о своем игровом стиле
-
Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой
-
Аллегри не верит в чемпионство "Ювентуса" перед матчем с "Миланом"
-
Шварц поделился мнением о подписании Смолова в "Динамо"
-
Миранчук травмировался в матче против "Лацио"
-
Главные новости дня: 22 января
-
Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева
-
"Марсель" победил "Ланс" в матче Лиги 1
-
Разгромная победа Испании, камбэк Грузии: результаты Евро-2022 по футзалу 22 января
-
"Лацио" и "Аталанта" не смогли выявить победителя
-
Роналду прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
-
Семак высказался о потасовке игроков в товарищеском матче с "Ботевом"
-
Луис Адриано может вернуться в Россию
-
Роналду за 5 лет забил всего один гол с штрафного удара в матчах чемпионата
-
Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17