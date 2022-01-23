Миранчук травмировался в матче против "Лацио"

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Миранчук травмировался в матче против "Лацио"

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

"Аталанта" в матче 23-го тура итальянской Серии А сыграла на выезде в нулевую ничью с римским "Лацио".

Российский хавбек гостей Алексей Миранчук еще по ходу первого тайма травмировал заднюю поверхность левого бедра, но при этом не был заменен.

Во второй половине встречи, при попытке обыграть испанского хавбека римлян Луиса Альберто Алексей усугубил своей повреждение, после чего, на 71-й минуте был вынужденно заменен на защитника сборной Италии Рафаэля Толои.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин сыграл в 13 встречах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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