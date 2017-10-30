Миранчук: "У нас нет эйфории после победы на "Зенитом"

Теги локомотив москвазенит санкт-петербургалексей миранчук

Миранчук: "У нас нет эйфории после победы на "Зенитом"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук дал комментарии после крупной победы над "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.

"Эмоции положительные. Все очень рады. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Продолжаем работать дальше. Мы ещё ничего не сделали. Закончилась только первая половина чемпионата. Впереди много работы. У нас нет эйфории после победы на "Зенитом". Будем серьёзно готовиться к следующим матчам" - цитирует Миранчука официальный сайт "железнодорожников". 

Также читайте: Фарфан: "Будем продолжать работать в том же духе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
Полная таблица

топ-5 тегов