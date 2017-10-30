Миранчук: "У нас нет эйфории после победы на "Зенитом"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук дал комментарии после крупной победы над "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.

"Эмоции положительные. Все очень рады. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Продолжаем работать дальше. Мы ещё ничего не сделали. Закончилась только первая половина чемпионата. Впереди много работы. У нас нет эйфории после победы на "Зенитом". Будем серьёзно готовиться к следующим матчам" - цитирует Миранчука официальный сайт "железнодорожников".

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