Миранчук в своем дебютном матче в основе "Аталанты" забил гол уже в первом тайме

В Бергамо проходит встреча в рамках Кубка Италии между "Аталантой" и " Кальяри". На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей.



Мяч на 43 минуте забил хавбек Алексей Миранчук, откликнувшись на передачу Луиса Муриэля.

Palla a rimorchio di #Muriel per #Miranchuk, che gira di prima e infila l'1-0!!!

Muriel's assist is for Miranchuk, who scores the curler to break the deadlock!!!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫