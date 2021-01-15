Миранчук в своем дебютном матче в основе "Аталанты" забил гол уже в первом тайме
В Бергамо проходит встреча в рамках Кубка Италии между "Аталантой" и " Кальяри". На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей.
Мяч на 43 минуте забил хавбек Алексей Миранчук, откликнувшись на передачу Луиса Муриэля.
Palla a rimorchio di #Muriel per #Miranchuk, che gira di prima e infila l'1-0!!!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 14, 2021
Muriel's assist is for Miranchuk, who scores the curler to break the deadlock!!!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫ https://t.co/6Vc8ae6MQH
⚽️ Very nice volley from Miranchuk for the 1-0 !#CoppaItalia #AtalantaCagliari #Miranchuk #Atalanta pic.twitter.com/HjjPh84AM4— Best of Serie A (@BestOfSerieA) January 14, 2021
Напомним, что россиянин вышел в стартовом составе "Аталанты" впервые с момента перехода в команду в августе 2020 года.
До этого полузащитник он провел 10 игр во всех турнирах и смог отметиться 2 забитыми голами. Все матчи Миранчук начинал в запасе.
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