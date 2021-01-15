Миранчук в своем дебютном матче в основе "Аталанты" забил гол уже в первом тайме

1 Теги алексей миранчукаталанта

Миранчук в своем дебютном матче в основе "Аталанты" забил гол уже в первом таймеВ Бергамо проходит встреча в рамках Кубка Италии между "Аталантой" и " Кальяри". На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей.

Мяч на 43 минуте забил хавбек Алексей Миранчук, откликнувшись на передачу Луиса Муриэля.


Напомним, что россиянин вышел в стартовом составе "Аталанты" впервые с момента перехода в команду в августе 2020 года.

До этого полузащитник он провел 10 игр во всех турнирах и смог отметиться 2 забитыми голами. Все матчи Миранчук начинал в запасе.

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Комментарии

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