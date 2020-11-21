Миранчук в запасе "Аталанты" на матч со "Специей"

Полузащитник Алексей Миранчук снова не попал в стартовый состав "Аталанты".

Матч против "Специи" российский хавбек начнёт на скамейке запасных, как и в предыдущих семи играх, в которых он был в заявке.

Напомним, что 25-летний футболист дважды появлялся на поле в составе бергамской команды и забил два гола.

Матч "Специя" - "Аталанта" начнётся в 20:00 по московскому времени.

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