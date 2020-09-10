Миранчук вернулся в расположение "Аталанты"

Новичок "Аталанты" Алексей Миранчук вернулся из России в Италию.

Футболист был на родине с целью собрать вещи и оформить разрешение на работу в Италии.

Теперь же полузащитник находится в Бергамо, где ему предстоит восстановиться от травмы задней поверхности бедра.

Напомним, что "Аталанта" купила Миранчука за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт по схеме "4+1".

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