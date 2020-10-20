Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"

Тренерский штаб "Аталанты" определился с заявкой команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мидтъюлланда".

В состав попал и российский полузащитник Алексей Миранчук, который может дебютировать за новую команду в этой игре.

Напомним, что 25-летний хавбек присоединился к бергамцам ещё в начале сентября, но с тех пор восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.

Матч "Мидтъюлланд" - "Аталанта" состоится в среду, 21 октября, в 22:00 по московскому времени.

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