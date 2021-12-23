Миранчук все еще может перейти в "Дженоа" Шевченко

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

"Дженоа" начал переговоры с "Аталантой" о трансфере российского хавбека Алексея Миранчука, сообщает La Repubblica.

По информации источника, бергамаски готовы расстаться с футболистом за 15 миллионов евро. Отмечается, что "Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, помимо Миранчука заинтересован в 28-летнем полузащитнике "Наполи" Амине Юнесе, который сейчас находится в аренде в "Айнтрахте", а также в 24-летнем вингере "Болоньи" Риккардо Орсолини.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 12 матчей во всех турнирах за "Аталанту", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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