Миранчук все еще может перейти в "Дженоа" Шевченко
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
"Дженоа" начал переговоры с "Аталантой" о трансфере российского хавбека Алексея Миранчука, сообщает La Repubblica.
По информации источника, бергамаски готовы расстаться с футболистом за 15 миллионов евро. Отмечается, что "Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, помимо Миранчука заинтересован в 28-летнем полузащитнике "Наполи" Амине Юнесе, который сейчас находится в аренде в "Айнтрахте", а также в 24-летнем вингере "Болоньи" Риккардо Орсолини.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 12 матчей во всех турнирах за "Аталанту", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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