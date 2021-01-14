Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" в Кубке Италии. Это будет его дебют в основе
В 1/8 финала кубка Италии "Аталанта" Алексея Миранчука встретится с "Кальяри".
Россиянин выйдет на игру в основном составе. Это будет первый раз, когда полузащитник начнет матч за свой новый клуб с первых минут.
Напомним, хавбек в августе 2020 года перешел в итальянский клуб из "Локомотива".
В составе "бергамасков" он прошел 10 игр во всех турнирах и смог отметиться 2 забитыми голами. Однако, все эти игры Миранчук начинал со скамейки запасных.
Читать также: Шалимов дал совет Миранчуку, как заиграть в "Аталанте" | http://soccernews.ru
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