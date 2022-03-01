Миранчук забил второй гол в сезоне за "Аталанту"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил гол в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией".

Хавбек отличился на 86-й минуте. Ранее он отдал голевой пас на Тена Копмейнерса.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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