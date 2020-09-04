Миранчук заговорил на итальянском языке на презентации в качестве игрока "Аталанты"

"Аталанта" опубликовала видеролик, посвящённый новичку команды Алексею Миранчуку.

Российский футболист сказал несколько слов на итальянском языке: "Мне очень нравится Бергамо. Вперёд, "Аталанта".

Напомним, что 24-летнего хавбека купили у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять сезонов.

Миранчук будет выступать за "Аталанту" под 59-м номером. Его зарплата в итальянской команде составит 1,7 миллиона евро в год.

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