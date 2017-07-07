Миранда: "Главная цель "Интера" - вернуться в Лигу Чемпионов"

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Миранда: "Главная цель "Интера" - вернуться в Лигу Чемпионов"

Защитник "Интера" Жоао Миранда поделился ожиданиями от нового сезона.

"Первая тренировка прошла хорошо. Спаллетти - отличный тренер, он проделал большую работу в "Роме". Мы хотим провести хорошую подготовку к сезону, чтобы быть в форме к новому сезону.

Главная цель "Интера" - вернуться в Лигу Чемпионов. Мы великий клуб и хотим вернуться в число больших клубов Европы" - приводит слова Миранды Football Italia.

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