Миранда и Д'Амброзио не сыграют с "Миланом"

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Миранда и Д'Амброзио не сыграют с "Миланом"

Два защитника миланского "Интера" Данило Д'Амброзио и Миранда пропустят четвертьфинальный матч Кубка Италии против "Милана".

Оба футболиста получили травмы в недавнем поединке с "Сассуоло" и не успевают восстановиться к дерби.

Напомним, что матч ""Милан" – "Интер" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Доннарумма рискует пропустить миланское дерби. | http://soccernews.ru

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