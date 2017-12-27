Миранда и Д'Амброзио не сыграют с "Миланом"

Два защитника миланского "Интера" Данило Д'Амброзио и Миранда пропустят четвертьфинальный матч Кубка Италии против "Милана".

Оба футболиста получили травмы в недавнем поединке с "Сассуоло" и не успевают восстановиться к дерби.

Напомним, что матч ""Милан" – "Интер" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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