Миранда планирует играть в Европе до конца карьеры

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Миранда планирует играть в Европе до конца карьеры

Защитник "Интера" Жоао Миранда рассказал, где планирует завершить карьеру.

"Я часто смотрю игры "Сан-Паулу", я бы хотел однажды вновь надеть футболку этого клуба. Однако пока я футболист "Интера". Как я уже говорил ранее, думаю, что вернусь в Бразилию лишь в качестве болельщика.

Не знаю, будет ли у меня шанс снова сыграть за "Сан-Паулу", считаю, что сделать это будет трудно. Я планирую завершить карьеру в Европе, хотя футбол становится все быстрее и динамичнее" - приводит слова Миранды Football Italia.

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