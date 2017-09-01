Миранда покинул расположение сборной Бразилии

Теги интер миланмирандабразилия

Миранда покинул расположение сборной Бразилии

Защитник миланского "Интера" Жоао Миранда покинул расположение сборной Бразилии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, это связано с тем, что 32-летний центрбек получил травму головы в матче квалификации ЧМ-2018 против Эквадора.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов