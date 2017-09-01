Защитник миланского "Интера" Жоао Миранда покинул расположение сборной Бразилии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, это связано с тем, что 32-летний центрбек получил травму головы в матче квалификации ЧМ-2018 против Эквадора.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования. | http://soccernews.ru