Миранда: "Сейчас идеальное время для встречи Бразилии с Германией"
Защитник сборной Бразилии Миранда рассуждает о предстоящем товарищеском матче против Германии.
"Я думаю, что это идеальное время, чтобы противостоять Германии. Сейчас мы верим в себя и спокойны. Конечно, же разговоров о поражении 1:7 не избежать. Но мы извлекли уроки из того матча. Нам нужно просто сыграть в свою игру. Теперь мы намного сильнее, чем в том матче", - приводит слова Миранды Goal.com.
Матч Германия - Бразилия состоится 27 марта и начнется в 21:45 мск.
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|Кельн
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