Миранте продолжит карьеру в "Роме"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Болоньи" Антонио Миранте.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. 34-летний страж ворот заключил с "волками" контракт до 2021 года.

Миранте выступал за "Болонью" с 2015 года, сыграл 90 матчей и пропустил 123 гола.

Напомним, что в обратном направлении отправился Лукаш Скорупски. | http://soccernews.ru