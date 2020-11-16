Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу зимой может уйти в отставку по собственному желанию, сообщает Ziare.
По сведениям источника, румынский специалист скучает без своей жены Нели, с которой он впервые в жизни расстался на длительный срок. Причиной этому является пандемия коронавируса. Сейчас тренер живет один на базе "Динамо". Если проблемы с коронавирусом продолжатся, то Луческу уйдет из команды.
75-летний Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В данный момент киевляне лидируют в чемпионате Украины, а в Лиге Чемпионов занимают третье место после трех туров.
Не пропустите: Луческу усомнился в правильности назначения пенальти за фол на Месси в матче "Барселона" - "Динамо Киев". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
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|Ворскла
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|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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