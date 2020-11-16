Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу зимой может уйти в отставку по собственному желанию, сообщает Ziare.

По сведениям источника, румынский специалист скучает без своей жены Нели, с которой он впервые в жизни расстался на длительный срок. Причиной этому является пандемия коронавируса. Сейчас тренер живет один на базе "Динамо". Если проблемы с коронавирусом продолжатся, то Луческу уйдет из команды.

75-летний Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В данный момент киевляне лидируют в чемпионате Украины, а в Лиге Чемпионов занимают третье место после трех туров.

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