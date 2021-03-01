Мирча Луческу необычно отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Динамо": видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу необычным образом отреагировал на оскорбления с стороны фанатов киевского клуба.

Болельщики на матче 16-го тура со "Львовом" (4:1)скандировали "Lucesku go away" (Луческу, убирайся). В ответ на это румынский специалист просто помахал фанатам рукой.

Напомним, что Луческу перед назначением в "Динамо" на протяжение многих лет тренировал донецкий "Шахтер". Из-за этого тренера не приняли многие фанаты киевского клуба.

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