Мирча Луческу необычно отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Динамо": видео
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу необычным образом отреагировал на оскорбления с стороны фанатов киевского клуба.
Болельщики на матче 16-го тура со "Львовом" (4:1)скандировали "Lucesku go away" (Луческу, убирайся). В ответ на это румынский специалист просто помахал фанатам рукой.
Напомним, что Луческу перед назначением в "Динамо" на протяжение многих лет тренировал донецкий "Шахтер". Из-за этого тренера не приняли многие фанаты киевского клуба.
Не пропустите: Луческу провёл 600-й матч в качестве тренера команд УПЛ. | http://soccernews.ru
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