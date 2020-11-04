Мирча Луческу оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что он сомневается в шансах "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне.

"Сейчас "Барселона" не играет на том уровне, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. У "Баварии", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" больше шансов на успех", - приводит слова Луческу Goal.

Напомним, что "Барселона" и "Динамо" попали в одну группу в Лиге Чемпионов. Испанский и украинский клубы встретятся сегодня, 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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