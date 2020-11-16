Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он может покинуть украинский клуб зимой, так как очень скучает по своей жене.
"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом", - приводит слова Луческу Footboom.
75-летний Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В данный момент киевляне лидируют в чемпионате Украины, а в Лиге Чемпионов занимают третье место после трех туров.
Не пропустите: Луческу - самый возрастной тренер в истории Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Месси отреагировал на завершение карьеры Гаго и Маскерано
-
ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса
-
Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты
-
Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы
-
Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)
-
Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"
-
Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"
-
ЦСКА намерен избавиться от Васина
-
Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Ему ответил "Спартак"
-
Российский футболист пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах
-
Юрий Семин может получить работу в "Балтике"
-
Футбольный журналист Карпов сообщил о преследовании со стороны неизвестных
-
Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"
-
В Испании назвали сроки восстановления Бускетса после травмы колена
-
Ананидзе объяснил свою жесткую реакцию на слухи о завершении карьеры
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
13 футболистов сборной России заразились коронавирусом
-
Хави обратился к Маскерано, который завершил карьеру
-
"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13