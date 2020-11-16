Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он может покинуть украинский клуб зимой, так как очень скучает по своей жене.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом", - приводит слова Луческу Footboom.

75-летний Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В данный момент киевляне лидируют в чемпионате Украины, а в Лиге Чемпионов занимают третье место после трех туров.

Не пропустите: Луческу - самый возрастной тренер в истории Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru