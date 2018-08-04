Мирча Луческу: "Поражен, как изменилась сборная России"
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу дал оценку выступлению национальной команды России на домашнем для нее Чемпионате Мира.
"Я следил за сборной России и поражен, как она изменилась после нашего контрольного матча в Москве. Я приятно удивлен, что команда менялась от матча к матчу, в зависимости от соперника. Станислав Черчесов проделал огромную работу за этот период.
Но для меня это станет проблемой. Теперь у сборной России больше энтузиазма и амбиций, чем было до ЧМ. Спустя пять матчей она стала совсем другой командой, более уверенной в себе. Но мы должны сыграть хороший матч, как сделали это в Москве. Посмотрим, чем это закончится", - цитирует 73-летнего специалиста Спорт24.
Напомним, сборная Турции станет соперником российской команды в Лиге Наций.
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