Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он продолжит работу с "Динамо"

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Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он продолжит работу с "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу отказался подтвердить информацию о том, что он продолжит работу с киевским "Динамо".

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", — приводит слова Луческу Sport24.

Ранее сообщалось, что тренер решил покинуть "Динамо" всего через четыре дня после назначения, так как его не приняли фанаты киевского клуба. При этом президент киевлян Игорь Суркис опроверг информацию об уходе Луческу.

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