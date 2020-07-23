Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо"

Новым главным тренером киевского "Динамо" назначен румын Мирча Луческу, сообщает официальный сайт клуба.

Румынский специалист подписал с украинским клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Зарплата тренера, по некоторым данным, составит около трех миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Также киевляне выиграли Кубок и Суперкубок Украины.

74-летний Луческу ранее тренировал "Корвинул", сборную Румынии, "Динамо" (Бухарест), "Пизу", "Брешию", "Реджану", "Рапид", "Интер", вновь "Рапид", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер", "Зенит" и сборную Турции. Восьмикратный чемпион Украины, 2-кратный чемпион Турции, 2-кратный чемпион Румынии, шестикратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Кубка Румынии, семикратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Суперкубка Румынии, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

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