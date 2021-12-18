Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Фото: инстаграм Мампасси/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о трансфере защитника Марка Мампасси из "Шахтёра" в московский "Локомотив".

"Стоило ли его продавать "Шахтёру" и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за "Мариуполь". Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.

Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", – сказал Маркевич.

Напомним, что сегодня "Локомотив" официально объявил о трансфере украинца.

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