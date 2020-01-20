Mirror: Бэйл сообщил руководству "Реала", когда он покинет клуб

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не собирается покидать королевский клуб, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в команде до конца контракта, который истекает летом 2022 года. Причиной тому является зарплата Бэйла, которая составляет 17 миллионов евро в год.

Напомним, что прошлым летом валлиец был близок к переходу в китайский клуб, но "Реал" в последний момент отменил трансфер.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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