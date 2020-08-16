Mirror: "Манчестер Сити" готов купить Месси за любую сумму
"Манчестер Сити" готов купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси, если футболист решит покинуть каталонскую команду. Об этом сообщает Mirror.
По данным источника, "горожане" готовы предоставить любую сумму за трансфер аргентинца.
Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из "Барселоны" после разгромного поражения в Лиге Чемпионов от "Баварии".
По итогам сезона-2019/20 "сине-гранатовые" не завоевали ни одного трофея.
Не пропустите: Месси установил рекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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