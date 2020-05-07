Mirror показал фото Сона в армии

Британское издание Mirror показало фото форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина в армии.

На фото футболист одет в обмундирование и держит винтовку. Напомним, что Сон проходит военные сборы в родной Южной Корее.

Отмечается, что служба в южнокорейской армии длится 21 месяц, однако за успехи в составе сборной на Азиатских играх срок службы Сона значительно сократили.

В текущем сезоне на счету Сона 16 голов и 10 ассистов в 32 играх.

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